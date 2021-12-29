Израиль изменил список "красных" стран и ввел новые карантинные меры

В Израиле приняли ряд решений после рекомендаций комиccии Минздрава в связи с распространением коронавируса. Изменен список "красных" стран и правила для "красных" городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Израиля Нафтали Бенета в Facebook .

Так, с 29 на 30 декабря вступит в силу решение комиссии министров по борьбе с коронавирусом о переведении Мексики в список "красных" стран. Кроме того, из этого списка в "оранжевый" перенесут Италию, Уганду, Сейшельские острова, Анголу, Ирландию, Эсватини, Эритрею, Ботсвану, Бурунди, Буркина-Фасо, Бельгию, Бенин, Гану, Габон, Джибути, Гвинею, Гвинею-Бисау, Экваториальную Гвинею, Гамбию, Германию, Данию, Южный Судан, Демократическаую Республику Конго, Зимбабве, Замбию, Кот-д'Ивуар, Того, Либерию, Лесото, Мавританию, Маврикий, Мали, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Марокко, Норвегию, Нигер, Намибию, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сенегал, Сьерра-Леоне, остров Святой Елены (Великобритания), Финляндию, Чад, Республику Конго (Конго Браззавиль), Коморские острова, Камерун, Кабо-Верде, Кению, Реюньон (Франция), Руанду, Центральноафриканскую Республику, Швецию.

Кроме того, комиссия утвердила порядок сокращения контактов в системе образования. Приняты следующие решения:

Учащиеся пятых и шестых классов в "красных" городах, если у одного из учеников в классе выявлен коронавирус, перейдут на обучение в формате ограниченного контакта (онлайн/на открытом воздухе).

Учащиеся с первого по четвертый классов в "красных" городах, если у одного из учеников в классе выявлен коронавирус, в максимально возможной степени перейдут к обучению в формате ограниченного контакта (онлайн/на открытом воздухе).

Эти решения вступили в силу в полночь с 28 на 29 декабря и будут действовать до воскресенья 9 января 2022 года.

Комиссия также приняла решение, что пассажиры, возвращающиеся из "красных" стран будут проходить ПЦР-тест и находиться на карантине (подтверждая согласие на это своей подписью) до получения отрицательного результата теста в соответствии с уточненным сегодня порядком прохождения карантина.

Пассажиры, отказавшиеся подписать согласие, будут проходить карантин в отелях до получения результатов ПЦР-теста.

Это решение вступит в силу в полночь с 29 на 30 декабря, после утверждения комиссией Кнессета по законодательству.