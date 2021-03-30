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Семь обстрелов на Донбассе: боевики идут на провокации

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 29 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Зайцево, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что за минувшие сутки боевых потерь в ВСУ нет. С начала суток обстрелов не зафиксировано.

Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российские наемники осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения.

"С наступлением благоприятных погодных условий оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта оккупанты десять раз нарушали перемирие на Донбассе. Украинские военные в результате вражеских обстрелов не пострадали.

А в пятницу в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погибли четверо военных. Еще двух военнослужащих госпитализировали с ранениями.

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