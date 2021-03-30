RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сім обстрілів на Донбасі: бойовики йдуть на провокації

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 29 березня, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Північ", біля Зайцевого, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, поблизу Світлодарська - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", в передмісті населених пунктів Широкине, Мар'їнка і Старогнатівка противник відкрив вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що за минулу добу бойових втрат в ЗСУ немає. З початку доби обстрілів не зафіксовано.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російські найманці здійснили низку провокацій вздовж всієї лінії розмежування.

"З настанням сприятливих погодних умов окупанти активізували роботу з дообладнання старих та улаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар'їнка і Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня окупанти десять разів порушували перемир'я на Донбасі. Українські військові в результаті обстрілу ворожих не постраждали.

А в п'ятницю унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків загинуло четверо військових. Ще двох військовослужбовців госпіталізовані з пораненнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС
Читайте також
Хомчак: Україна готова піти у наступ на Донбасі, але треба оцінити ризики
Нічого про Україну без України: МЗС про переговори Меркель, Путіна та Макрона
Прогноз погоди