Сім обстрілів на Донбасі: бойовики йдуть на провокації

В районі відповідальності оперативно-тактичне угруповання "Північ", біля Зайцевого, противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, поблизу Світлодарська - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", в передмісті населених пунктів Широкине, Мар'їнка і Старогнатівка противник відкрив вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що за минулу добу бойових втрат в ЗСУ немає. З початку доби обстрілів не зафіксовано.

Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи російські найманці здійснили низку провокацій вздовж всієї лінії розмежування.

"З настанням сприятливих погодних умов окупанти активізували роботу з дообладнання старих та улаштування нових оборонних позицій. 29 березня зафіксовано три таких випадки: в районі Донецького аеропорту, поблизу населених пунктів Мар'їнка і Зайцеве", - йдеться в повідомленні.