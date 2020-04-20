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Семь областей не подали в Минздрав суточный отчет по случаям COVID-19

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 10:21
Семь областей не подали в Минздрав суточный отчет по случаям COVID-19
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За сутки проверили всего около 2 тысяч образцов

Семь областей Украины подали в Министерство здравоохранения отчет о выявленных случаях коронавируса за прошедшие сутки. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, в течение прошлых суток на коронавирус было проверено всего 1988 случаев. Он объяснил, что низкое количество связано с уменьшением числа обращений к врачам и с тем, что некоторые области не подали отчет.

"С другой стороны, семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области", - рассказал руководитель Минздрава.

Степанов отметил, что сейчас министерство выясняет причины, почему области не передали данные по тестированию на коронавирус.

"Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы", - добавил он.

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Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 19 квітня 2020 р.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине был подтвержден 261 случай заражения коронавирусом, что свидетельствует о сокращении заболеваемости третий день подряд. При этом от осложнений болезни умер 151 пациент, еще 359 человек уже выздоровели.

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