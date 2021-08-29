Семь лет боролся за жизнь. Умер Герой Украины Петраковский

Отметим, что 20 июля 2014 года Петраковский получил тяжелое ранение головы в результате атаки боевиков из засады. Мужчина обеспечивал прохождение военной техники ВСУ и военнослужащих "Айдара" в аэропорт Луганск и несмотря на ранения продолжал координировать действия группы и выносил раненых в безопасное место.

"Офицер завершил наше учебное заведение в 2009 году по специальности "боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений", после чего проходил службу в одной из элитных воинских частей специального назначения", - отметил Ткачук.

После хирургических вмешательств Александр проходил сложную реабилитацию.