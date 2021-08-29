RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сім років боровся за життя. Помер Герой України Петраківський

Автор: Сергій Пишкін

Після семи років хвороби з життя пішов випускник Національної академії сухопутних військ, Герой України підполковник Олександр Петраківський. Чоловікові було 33 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука.

Відзначимо, що 20 липня 2014 року Петраківський отримав важке поранення голови внаслідок атаки бойовиків з засідки. Чоловік забезпечував проходження військової техніки ЗСУ та військовослужбовців "Айдару" до аеропорту Луганськ й попри поранення продовжував координувати дії групи та виносив поранених у безпечне місце.

"Офіцер завершив наш навчальний заклад 2009 року за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів", після чого проходив службу в одній з елітних військових частин спеціального призначення", - відзначив Ткачук.

Після хірургічних втручань Олександр проходив складну реабілітацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Герой Украины