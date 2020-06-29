Семеро людей загинули при нападі на фондову біржу в Пакистані

Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

Серед загиблих - двоє цивільних

У Пакистані бойовики здійснили напад на будівлю фондової біржі в Карачі. Під час атаки були вбиті двоє місцевих жителів і п'ять силовиків.

Про це повідомляє Euronews.

Нападники були озброєні автоматами і гранатами, одягнені як поліцейські і належали до бойовиків-сепаратистів з сусідньої провінції - "Армії визволення Белуджистану". Це угруповання вже взяло на себе відповідальність за теракт.

Повідомляється, що під час атаки було вбито сім осіб - чотири охоронці фондової біржі Карачі, поліцейський і двоє мирних жителів. Ще кілька цивільних отримали поранення, жертв серед брокерів немає.

Бойовиків було четверо, їх ліквідували силами швидкого реагування. Наразі всі оточені всі райони, прилеглі до біржі. Поліція оглядає машину, яку використовували нападники. Проводиться пошук власника автомобіля.

Нагадаємо, на початку року в Пакистані стався теракт біля мечеті в місті Кветта. Тоді загинули 15 осіб, ще кілька десятків отримали поранення.

Також повідомлялося про авіакатастрофу в Карачі - літак впав на житловий район, загинули 92 людини.

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Автор: Роман Калиниченко