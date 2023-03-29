Над селом під Бєлгородом видніється дим: влада скаржиться на обстріл

Сьогодні, 29 березня, увечері над російським селом Черемошне Бєлгородської області здійнявся густий дим. Причиною нібито є обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram .

"За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження електропостачання у кількох населених пунктах регіону", - розповів Гладков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні у тимчасово окупованому Криму в районі авіабази під Сімферополем пролунав сильний вибух. Окупанти заявили про нібито знищення безпілотника.

Також ми писали, що вчора, 28 березня, у Бєлгородській області було чути вибухи.

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