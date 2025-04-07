Село Басівка у Сумській області перебуває під повним контролем ЗСУ, - Демченко

За його словами, ворог не припиняє як свою дезінформаційну кампанію, так і спроби заходити на територію України. Тактика дій противника, як і раніше, - малі штурмові групи, які переходять кордон.

"Часто помічаємо такі групи, які намагаються прорватися, в тому числі й на квадроциклах, і фактично за допомогою техніки. Їхня задача - максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка, для того, щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України", - зазначив Демченко.

За словами речника, українські захисники міцно утримують позиції на цьому напрямку, так само як і на інших, де ворог не припиняє спроб прорватися на територію України.

"Наші хлопці з підрозділів Державної прикордонної служби, Збройних сил України максимально знищують противника - як ті групи, які переходять кордон і їдуть на квадроциклах, так і ті групи, які ще підходять до нашої лінії кордону", - додав Демченко.

Проте він зазначив, що виключати спроби окупантів розширити зону активних бойових дій по лінії кордону, зокрема в межах Сумської області, не можна.

"Це понад 530 кілометрів. Маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам або іншим більшим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони й укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати противника на всіх відтинках", - сказав речник.