Село Басовка в Сумской области находится под полным контролем ВСУ, - Демченко

Силы обороны Украины полностью контролируют село Басовка в Сумской области. Однако российские оккупанты не прекращают попыток прорваться на украинскую территорию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, враг не прекращает как свою дезинформационную кампанию, так и попытки заходить на территорию Украины. Тактика действий противника по-прежнему - малые штурмовые группы, которые переходят границу.
"Часто замечаем такие группы, которые пытаются прорваться, в том числе и на квадроциклах, и фактически с помощью техники. Их задача - максимально глубоко заехать на территорию Украины, в том числе это касается направления населенного пункта Басовка, для того, чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но Басовка под полным контролем составляющих Сил обороны Украины", - отметил Демченко.
По словам спикера, украинские защитники прочно удерживают позиции на этом направлении, так же как и на других, где враг не прекращает попыток прорваться на территорию Украины.
"Наши ребята из подразделений Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины максимально уничтожают противника - как те группы, которые переходят границу и едут на квадроциклах, так и те группы, которые еще подходят к нашей линии границы", - добавил Демченко.
Однако он отметил, что исключать попытки оккупантов расширить зону активных боевых действий по линии границы, в частности в пределах Сумской области, нельзя.
"Это более 530 километров. Должны быть готовы на всех направлениях противодействовать вражеским штурмовым группам, диверсионно-разведывательным группам или другим большим силам, если враг попытается их применять. Для этого каждая составляющая Сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции, чтобы воинам было легче сдерживать противника на всех отрезках", - сказал спикер.
Напомним, вчера, 6 апреля, российские военные заявили о "захвате" населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области. Однако в Украине опровергли эту информацию.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина заявил, что враг продолжает свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области или прорыва границы.
По его словам, россияне не прекращают тактики использования малых штурмовых групп, для того, чтобы они перешли границу с Украиной. Основная цель таких групп - накопить силы и расширить зону боев по территории Украины.
"Это фиксируется и по направлению н.п. Новенькое-Басовка. В то же время эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны", - рассказал Демченко.
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