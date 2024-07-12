У селищі під Вовчанськом через масований авіаудар РФ є жертви і поранені: у ДСНС показали фото

Як зазначили надзвичайники, російські окупанти у четвер ввечері, 11 липня, завдали по населеному пункту масованого удару авіабомбами.

"Загинуло 3 особи (2 чоловіка та жінка), ще 8 людей постраждало. Від вибухів зруйновано житлові будинки та надвірні забудови", - йдеться в заяві ДСНС.

Крім того, додали у Службі, на місці через ворожу атаку сталися пожежі.

"За різними адресами горіли 2 одноповерхових багатоквартирних будинки барачного типу та господарчі споруди загальною площею близько 1800 кв.м", - передали надзвичайники.

У ДСНС розповіли, що рятувальникам довелося ліквідовували пожежі під загрозою повторних ударів з боку окупантів.

Наслідки російського авіаудару по н.п. Білий Колодязь недалеко від Вовчанська в Харківській області (фото: t.me/dsns_telegram)

Ситуація у Харкові та області

Нагадаємо, з початку травня цього року РФ намагалась здійснити повторний наступ у Харківській області. Окупанти змогли просунутись до околиць Вовчанська. Окрім цього сам Харків зазнавав масштабних обстрілів.

Як раніше заявляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.

Також раніше повідомлялося, що перед тим, 26 червня, російські загарбники завдали авіаудару по населеному пункту Дергачі Харківської області. Тоді серед постраждалих були діти. А вже 29 червня росармія скинула по Дергачах 4 авіабомби, попередньо - УМПБ Д-30.