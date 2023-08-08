У селищі під окупованим Мелітополем пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

"У тимчасово окупованій Якимівці жителі повідомляють про стовпи "бавовни", - написав міський голова.

Фото: Якимівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

За його словами, деталі інциденту поки що невідомі.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, останні кілька місяців на тимчасово окупованій території України часто лунають вибухи. Більшість з них пов'язана з роботою українських захисників, які б'ють по місцях зосередження ворога, техніки, а також складах з боєприпасами.

Наприклад, 2 серпня у центрі Мелітополя лунали вибухи. Подробиці події тоді залишились невідомими.

Також кілька тижнів тому у тимчасово окупованому Токмаку повідомляли про чотири "прильоти".