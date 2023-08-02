В центрі Мелітополя чути звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова .

"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста", - сказав Федоров.

Він заявив, що наразі з'ясовує подробиці інциденту.

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Нещодавно Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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