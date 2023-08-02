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В центрі Мелітополя чути звуки вибухів

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Мелітополь, Середа 02 серпня 2023 21:51
В центрі Мелітополя чути звуки вибухів Фото: вибухи в Мелітополі пролунали в центрі міста (t me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

ВВ окупованому Мелітополі сьогодні, 2 серпня, пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупантам у Мелітополі тривожно. Скаржаться, що вибухнуло у центрі міста", - сказав Федоров.

Він заявив, що наразі з'ясовує подробиці інциденту.

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Нещодавно Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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