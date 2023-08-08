В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы
Во временно оккупированном поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области сегодня, 8 августа, прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Во временно оккупированной Акимовке жители сообщают о столбах "бавовны", - написал городской глава.
Фото: Акимовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)
По его словам, детали инцидента пока еще неизвестны.
Взрывы в оккупации
Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированной территории Украины часто гремят взрывы. Большинство из них связано с работой украинских защитников, которые бьют по местам сосредоточения врага, техники, а также складам с боеприпасами.
К примеру, 2 августа в центре Мелитополя гремели взрывы. Подробности происшествия тогда остались неизвестными.
Также несколько недель назад во временно оккупированном Токмаке сообщали о четырех "прилетах".
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