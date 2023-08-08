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В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы

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Вторник 08 августа 2023 19:49
В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы Иллюстративное фото: в поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном поселке Акимовка Мелитопольского района Запорожской области сегодня, 8 августа, прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Во временно оккупированной Акимовке жители сообщают о столбах "бавовны", - написал городской глава.

В поселке под оккупированным Мелитополем прогремели взрывыФото: Акимовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

По его словам, детали инцидента пока еще неизвестны.

Взрывы в оккупации

Напомним, последние несколько месяцев на временно оккупированной территории Украины часто гремят взрывы. Большинство из них связано с работой украинских защитников, которые бьют по местам сосредоточения врага, техники, а также складам с боеприпасами.

К примеру, 2 августа в центре Мелитополя гремели взрывы. Подробности происшествия тогда остались неизвестными.

Также несколько недель назад во временно оккупированном Токмаке сообщали о четырех "прилетах".

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