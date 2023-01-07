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У селищі під Курськом спалахнула пожежа: у мешканців немає світла

Ілюстративне фото: у селищі під Курськом спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 7 січня, у селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, почалася пожежа. У місцевих жителів зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За непідтвердженою інформацією, пожежа в Мокві спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі відсутнє електропостачання. При цьому рятувальники вже нібито локалізували пожежу.

При цьому місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.

Оновлено 22:53

Як пишуть Telegram-канали, місцеві жителі розповідають, що світло також відсутнє у сусідньому селищі 2-а Моква. Приватний сектор залишився без опалення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 20 грудня, ввечері в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито обстріл Суджанського району (Курська область).

Також ми писали, що 14 грудня у Курську було чути вибухи з боку аеродрому.

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Російська ФедераціяПожежаКурская область