У Курській області РФ заявляють про обстріли: що відомо
У вівторок, 20 грудня, увечері в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито обстріли Суджанського району (Курська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За його інформацією, мешканці району почули низку вибухів. Їм також почали надходити SMS-повідомлення з попередженням, що нібито "ведеться обстріл населеного пункту Суджа і їм необхідно пройти в укриття".
Фото: пожежа у Курській області (t.me/tipich_kursk)
При цьому місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, яка нібито почалася через атаку.
Зазначимо, що Суджанський район має спільний кордон із Сумською областю України.
Нагадаємо, сьогодні про обстріл також заявляла влада Брянської області . Місцева влада розповідала, що в Трубчевському районі було завдано удару по енергооб'єкту.
Пізніше в мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити момент атаки.
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