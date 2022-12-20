У Курській області РФ заявляють про обстріли: що відомо

Ілюстративне фото: у Курській області РФ заявляють про обстріли (Getty Images)

У вівторок, 20 грудня, увечері в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито обстріли Суджанського району (Курська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За його інформацією, мешканці району почули низку вибухів. Їм також почали надходити SMS-повідомлення з попередженням, що нібито "ведеться обстріл населеного пункту Суджа і їм необхідно пройти в укриття". Фото: пожежа у Курській області (t.me/tipich_kursk) При цьому місцеві Telegram-канали опублікували фото пожежі, яка нібито почалася через атаку. Зазначимо, що Суджанський район має спільний кордон із Сумською областю України.