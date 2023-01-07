У селищі під Курськом спалахнула пожежа: у мешканців немає світла
У суботу, 7 січня, у селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, почалася пожежа. У місцевих жителів зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
За непідтвердженою інформацією, пожежа в Мокві спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі відсутнє електропостачання. При цьому рятувальники вже нібито локалізували пожежу.
При цьому місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.
Оновлено 22:53
Як пишуть Telegram-канали, місцеві жителі розповідають, що світло також відсутнє у сусідньому селищі 2-а Моква. Приватний сектор залишився без опалення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 20 грудня, ввечері в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито обстріл Суджанського району (Курська область).
Також ми писали, що 14 грудня у Курську було чути вибухи з боку аеродрому.
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