У селищі під Курськом спалахнула пожежа: у мешканців немає світла

У суботу, 7 січня, у селищі Моква, яке знаходиться під Курськом, почалася пожежа. У місцевих жителів зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал .

За непідтвердженою інформацією, пожежа в Мокві спалахнула трансформаторна підстанція, через що у всьому селищі відсутнє електропостачання. При цьому рятувальники вже нібито локалізували пожежу.

При цьому місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.

Оновлено 22:53

Як пишуть Telegram-канали, місцеві жителі розповідають, що світло також відсутнє у сусідньому селищі 2-а Моква. Приватний сектор залишився без опалення.