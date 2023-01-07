В поселке под Курском вспыхнул пожар: у жителей нет света
В субботу, 7 января, в поселке Моква, который находится под Курском, начался пожар. У местных жителей пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По неподтвержденной информации, пожар в Мокве загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке отсутствует электроснабжение. При этом спасатели уже якобы локализовали пожар.
При этом местные власти пока не раскрывают более детальных подробностей инцидента.
Обновлено 22:53
Как пишут Telegram-каналы, местные жители рассказывают, что свет также отсутсвует в соседнем поселке 2-я Моква. Частный сектор остался без отопления.
Напомним, ранее стало известно, что 20 декабря, вечером в сети начали появляться сообщения о якобы обстреле Суджанского района (Курская область).
Также мы писали, что 14 декабря в Курске были слышны взрывы со стороны аэродрома.
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