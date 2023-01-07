В поселке под Курском вспыхнул пожар: у жителей нет света

В субботу, 7 января, в поселке Моква, который находится под Курском, начался пожар. У местных жителей пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

По неподтвержденной информации, пожар в Мокве загорелась трансформаторная подстанция, из-за чего во всем поселке отсутствует электроснабжение. При этом спасатели уже якобы локализовали пожар.

При этом местные власти пока не раскрывают более детальных подробностей инцидента.

Обновлено 22:53

Как пишут Telegram-каналы, местные жители рассказывают, что свет также отсутсвует в соседнем поселке 2-я Моква. Частный сектор остался без отопления.