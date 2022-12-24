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У селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб, - Генштаб

Фото: у селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області російські загарбники ввели комендантську годину майже на 10 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Горностаївці Херсонської області російські окупанти ввели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що місцевим жителям заборонено залишати свої помешкання та переміщуватися по населеному пункту майже на 10 діб.

Фото: смт Горностаївка, Херсонська обл. на мапі Google

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень. Оскільки ворог боїться комунікації цивільних з українськими захисниками.

Також раніше ми писали, що в Запорізькі області окупанти назвали так звану "дату наступу українських військ", а тому мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом за порушення комендантської години.

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Херсонська областьКомендантська годинаГенштаб ВСУ