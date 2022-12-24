У селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб, - Генштаб

У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області російські загарбники ввели комендантську годину майже на 10 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Горностаївці Херсонської області російські окупанти ввели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що місцевим жителям заборонено залишати свої помешкання та переміщуватися по населеному пункту майже на 10 діб. Фото: смт Горностаївка, Херсонська обл. на мапі Google