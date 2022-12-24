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В поселке Горностаевка оккупанты ввели комендантский час почти на 10 суток, - Генштаб

Фото: в поселке Горностаевка оккупанты ввели комендантский час почти на 10 суток (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области российские захватчики ввели комендантский час почти на 10 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что местным жителям запрещено покидать свои дома и перемещаться по населенному пункту почти на 10 суток.

Фото: пгт Горностаевка, Херсонская обл. на карте Google

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мелитополе россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час почти в неделю. Поскольку враг боится гражданской коммуникации с украинскими защитниками.

Также ранее мы писали, что в Запорожской области оккупанты назвали так называемую "дату наступления украинских войск", поэтому жителям даже запретили выходить из домов и угрожают расстрелом за нарушение комендантского часа.

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Херсонская областьКомендантский часГенштаб ВСУ