В поселке Горностаевка оккупанты ввели комендантский час почти на 10 суток, - Генштаб

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области российские захватчики ввели комендантский час почти на 10 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечено, что местным жителям запрещено покидать свои дома и перемещаться по населенному пункту почти на 10 суток. Фото: пгт Горностаевка, Херсонская обл. на карте Google