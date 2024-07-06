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У Селидовому різко зросла кількість поранених після удару РФ по підприємствах

Донбас, Субота 06 липня 2024 10:01
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У Селидовому різко зросла кількість поранених після удару РФ по підприємствах Фото: у Селидовому до 15 зросла кількість поранених після удару РФ по підприємствах (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених у Селидовому після удару КАБами по підприємствам зросла до 15 людей.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Селидовому 5 людей загинули і 15 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 3 адмінбудівлі, підприємство, кав'ярня, 4 крамниці, торгові павільйони на ринку і 21 авто", - розповів він.

Крім того:

  • в Українську одна людина загинула і дві поранені, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю;
  • у Слов'янську поранено людину, пошкоджено 7 будинків;
  • у Часовоярській ТГ три людини загинули, пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки;
  • у Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді поранено людину в Дружбі.

За даними Філашкіна, за 5 липня росіяни вбили 11 мешканців Донецької області. Ще 43 особи в області за добу отримали поранення.

Обстріли Селидового

Російські війська постійно обстрілюють Селидове Донецької області. Так, російські війська 5 липня скинули дві керовані авіабомби на місто Селидове Донецької області.

Спочатку повідомлялося, що в результаті удару загинули п'ятеро людей, ще вісім - поранені.

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