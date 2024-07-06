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В Селидово резко возросло число раненых после удара РФ по предприятиям

Донбасс, Суббота 06 июля 2024 10:01
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В Селидово резко возросло число раненых после удара РФ по предприятиям Фото: в Селидово до 15 возросло число раненых после удара РФ по предприятиям (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Число раненых в Селидово после удара КАБами по предприятиям возросло до 15 человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, поврежден 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кафе, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто", - рассказал он.

Кроме того:

  • в Украинске один человек погиб и два раненых, повреждены 3 дома и админздание;
  • в Славянске ранен человек, повреждено 7 домов;
  • в Часовоярской ТО три человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки;
  • в Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в общине ранен человек в Дружбе.

По данным Филашкина, за 5 июля россияне убили 11 жителей Донецкой области. Еще 43 человека в области за сутки получили ранения.

Обстрелы Селидово

Российские войска постоянно обстреливают Селидово Донецкой области. Так, российские войска 5 июля, сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области.

Первоначально сообщалось, что в результате удара погибли пять человек, еще восемь - ранены.

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