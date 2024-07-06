В Селидово резко возросло число раненых после удара РФ по предприятиям

Число раненых в Селидово после удара КАБами по предприятиям возросло до 15 человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, поврежден 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кафе, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто", - рассказал он.

Кроме того:

в Украинске один человек погиб и два раненых, повреждены 3 дома и админздание;

в Славянске ранен человек, повреждено 7 домов;

в Часовоярской ТО три человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки;

в Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в общине ранен человек в Дружбе.

По данным Филашкина, за 5 июля россияне убили 11 жителей Донецкой области. Еще 43 человека в области за сутки получили ранения.