В Селидово резко возросло число раненых после удара РФ по предприятиям
Число раненых в Селидово после удара КАБами по предприятиям возросло до 15 человек.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, поврежден 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кафе, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто", - рассказал он.
Кроме того:
- в Украинске один человек погиб и два раненых, повреждены 3 дома и админздание;
- в Славянске ранен человек, повреждено 7 домов;
- в Часовоярской ТО три человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки;
- в Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в общине ранен человек в Дружбе.
По данным Филашкина, за 5 июля россияне убили 11 жителей Донецкой области. Еще 43 человека в области за сутки получили ранения.
Обстрелы Селидово
Российские войска постоянно обстреливают Селидово Донецкой области. Так, российские войска 5 июля, сбросили две управляемые авиабомбы на город Селидово Донецкой области.
Первоначально сообщалось, что в результате удара погибли пять человек, еще восемь - ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.