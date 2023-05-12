ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У селі під Джанкоєм впав вертоліт

Новость на русском →
Крим, П'ятниця 12 травня 2023 17:02
У селі під Джанкоєм впав вертоліт Ілюстративне фото: у селі під Джанкоєм впав вертоліт (telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Світле Джанкойського району у п'ятницю, 12 травня, впав вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено о 17:37

У Міноборони РФ повідомили, що в Джанкойському районі під час навчально-тренувального польоту впав військовий вертоліт Мі-28. Повідомляється, що загинули обидва льотчики.

Зазначається, що вертоліт виконував навчально-тренувальний політ і був без боєкомплекту. Попередня причина аварії - відмова техніки.

До місця аварії направили комісію головного командування ВКС для з'ясування всіх причин та обставин події.

Додамо, що село Світле знаходиться приблизно у 30 км від Джанкою.

У селі під Джанкоєм впав вертоліт

Нагадаємо, 7 травня у Міноборони РФ нафантазували, що вночі окупанти нібито перехопили над акваторією Чорного моря понад 20 дронів.

Раніше росіянам в Криму примарилось знищення балістичної ракети "Грім-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джанкой Крым
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу