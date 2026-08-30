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У селі Мила пошкоджено близько 300 об'єктів, розпочато відновлення, - КМВА

22:30 30.08.2026 Нд
2 хв
Гуманітарний штаб уже прийняв понад 200 заяв на допомогу
aimg Валерія Абабіна
Фото: Наслідки ворожого удару і детонації на Київщині (t.me/tkachenkotymur)

Влада почала оцінювати збитки й ремонтувати комунікації в Милі. На двох найзруйнованіших вулицях повернули світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

У селі Мила Бучанського району та прилеглих населених пунктах нарахували близько 300 пошкоджених об'єктів. З них понад 200 - приватні будинки, ще 14 - багатоповерхівки.

Частину будинків зруйновано повністю, решта має часткові або незначні пошкодження.

За словами Ткаченка, внаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Ще 52 особи дістали поранень, серед них 5 дітей. У лікарнях залишаються 9 людей, їхній стан лікарі оцінюють як середній.

Фото: Наслідки ворожого удару і детонації на Київщині (t.me/tkachenkotymur)

Усі осередки пожежі підрозділи ДСНС загасили. На місці цілодобово працюють піротехніки - виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

На двох найбільш пошкоджених вулицях після розмінування фахівці ДТЕК уже відновили електропостачання, тривають роботи з відновлення світла й газу на інших ділянках.

Допомога людям

На локації працює гуманітарний штаб, де можна отримати психологічну допомогу та подати заяву на матеріальну.

Наразі подано понад 200 таких заявок. Разом із Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту влада напрацьовує механізми відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині - пожежа супроводжувалася вибухами й детонацією боєприпасів.

СБУ відкрила кримінальну справу за фактом удару та детонації, розслідування ведуть за статтею про службову недбалість.

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