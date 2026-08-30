У селі Мила під Києвом вже 38 загиблих через удар РФ, є зниклі безвісти

Кількість загиблих внаслідок удару Росії по складах і подальшої детонації у селі Мила в Бучанському районі на Киїщині зросла до 38 людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, безперервно тривають роботи в селі Мила з ліквідації наслідків російського удару. Більшість пожеж рятувальникам вдалося загасити.

Також на місці цілодобово працюють піротехнічні підрозділи ДСНС - виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети.

"Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації", - повідомив Зеленський.

Ще 20 людей постраждали, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває.

Як зазначив глава держави, загалом за цей тиждень росіяни випустили на Україну майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.

Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини.

"На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть", - наголосив президент.