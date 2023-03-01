У селі Херсонської області через обстріл поранені двоє чоловіків. Серед них - волонтер

"54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, чоловік, що прибув допомагати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь.

"Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги...Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.

Також ми писали про те, що в Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах.

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