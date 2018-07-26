Сельхозпроизводство в Украине выросло на 36,4%

Новости Экономика 26.07.2018 - 05:09
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Этому поспособствовала реализация программы государственной поддержки животноводства

Сельхозпроизводство в Украине выросло на 36,4% в июне 2018 в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Отмечается, что реализация программы государственной поддержки животноводства, которая в 2018 году составит 4 млрд гривен, поспособствовала таким высоким показателям.

"Качественные украинские продукты для всего мира - не проблема. На 36,4% выросло сельхозпроизводство в июне 2018 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Таким высоким показателям способствовала реализация программы государственной поддержки животноводства, которая в 2018 году составит 4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Сельхозпроизводство в Украине выросло на 36,4%

Скриншот (twitter.com/mineconomdev)

Напомним, МЭРТ в прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы рассчитывает на рост экспорта металлургической и сельхозпродукции.

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Теги:  МЭРТ,  сельхозпроизводство,  сельхозпродукция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС