Этому поспособствовала реализация программы государственной поддержки животноводства

Сельхозпроизводство в Украине выросло на 36,4% в июне 2018 в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Отмечается, что реализация программы государственной поддержки животноводства, которая в 2018 году составит 4 млрд гривен, поспособствовала таким высоким показателям.

"Качественные украинские продукты для всего мира - не проблема. На 36,4% выросло сельхозпроизводство в июне 2018 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Таким высоким показателям способствовала реализация программы государственной поддержки животноводства, которая в 2018 году составит 4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Скриншот (twitter.com/mineconomdev)

Напомним, МЭРТ в прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы рассчитывает на рост экспорта металлургической и сельхозпродукции.