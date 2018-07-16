МЭРТ прогнозирует рост экспорта металлургической и сельхозпродукции

Рост экспорта сырьевых товаров заложен в макропрогнозе на 2019-2021 годы

Министерство экономического развития и торговли Украины в прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы рассчитывает на рост экспорта металлургической и сельхозпродукции. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миграция, война и популизм: о каких рисках для экономики предупреждают в правительстве".

Согласно одобренному на прошлой неделе прогнозу до 2021 года особых изменений в товарной структуре экспорта Украина не ожидается, а сырье продолжит преобладать во внешней торговле. В частности, МЭРТ прогнозирует рост экспорта сельхозпродукции.

"Основным экспортным сельхозтоваром будут оставаться зерновые культуры в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и прогнозированного роста объемов производства, а также действия экономических и торговых санкций как против РФ, та и со стороны РФ относительно европейских стран, что создает Украине определенные конкурентные преимущества", - полагают авторы макропрогноза.

Кроме того, по их мнению, будет расти экспорт металлургической продукции. Чиновники МЭРТ также рассчитывают на увеличение товарооборота с Европейским союзом. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе будет снижаться объем торговли с Россией.

"В то же время можно ожидать активизацию торговых связей со странами Африки и Азии, в том числе за счет достижения соглашения о свободной торговле с Израилем и Турцией", - отмечают в МЭРТ. Кроме того, в министерстве рассчитывают на расширение торговых связей с Индией, Китаем и Египтом.

Напомним, ранее в Минагрополитики рассказали, какие товары Украина больше всего экспортирует в ЕС. Наибольший удельный вес в структуре агроэкспорта в ЕС занимали зерновые злаки - почти 862 млн долларов, масло - 465,8 млн долларов, а также остатки и отходы пищевой промышленности - 2.



