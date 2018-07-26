Цьому посприяла реалізація програми державної підтримки тваринництва

Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 36,4% у червні 2018 у порівнянні з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) України.

Зазначається, що реалізація програми державної підтримки тваринництва, яка у 2018 році складе 4 млрд гривень, посприяла таким високим показникам.

"Якісні українські продукти для усього світу - не проблема. На 36,4% зросло сільгоспвиробництво у червні 2018 у порівнянні з аналогічним періодом торік. Таким високим показникам посприяла реалізація програми державної підтримки тваринництва, яка у 2018 році складе 4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Скріншот (twitter.com/mineconomdev)

Нагадаємо, МЕРТ у прогнозі соціального й економічного розвитку на 2019-2021 роки розраховує на зростання експорту металургійної та сільгосппродукції.