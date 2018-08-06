Селезнев в составе "Акхисара" стал обладателем Суперкубка Турции

Украинский нападающий забил гол и решающий пенальти в матче

Украинский нападающий Евгений Селезнев в составе своей команды "Акхисар Беледиеспор" стал обладателем Суперкубка Турции-2018. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Селезнев вышел в стартовом составе на матч против "Галатасара". Уже на 5 минуте форвард украинской сборной забил мяч, который долгое время оставался единственным в поединке.

На 42 минуте Евгений попал в штангу, а на 79 стамбульцы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время. Впрочем, оно также не выявило победителя, и командам пришлось определять обладателя трофея в серии послематчевых пенальти.

Селезнев бил последним в первой пятерке, свой пенальти реализовал, а Гомис с "Галатасарая" - нет. "Акхисар" сенсационно победил в серии со счетом 5:4 и добавил к триумфу в Кубке Турции победу в Суперкубке страны.

Напомним, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вместе с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии сезона 2017/18.