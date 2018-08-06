Селезньов в складі "Акхісара" став володарем Суперкубка Туреччини

Український нападник забив гол і вирішальний пенальті в матчі

Український нападник Євген Селезньов в складі своєї команди "Акхісар Беледієспор" став володарем Суперкубка Туреччини-2018. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Селезньов вийшов у стартовому складі на матч проти "Галатасара". Уже на 5 хвилині форвард української національної збірної забив м’яч, який довгий час залишався єдиним у поєдинку.

На 42 хвилині Євген влучив у штангу, а на 79 стамбульці зрівняли рахунок та перевели гру в додатковий час. Утім, він також не виявив переможця, і командам довелося визначати володаря трофею в серії післяматчевих пенальті.

Селезньов, який бив останнім у першій п'ятірці, свій пенальті реалізував, а Гоміс із "Галатасараю" - ні. "Акхісар" сенсаційно переміг у серії з рахунком 5:4 й додав до тріумфу в Кубку Туреччини перемогу в Суперкубку країни.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Олександр Зінченко разом з "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії сезону 2017/18.