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У селах та на прифронтових територіях з'являться мобільні аптеки

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Україна, П'ятниця 04 серпня 2023 18:52
У селах та на прифронтових територіях з'являться мобільні аптеки Фото: на прифронтових територіях з'являться мобільні аптеки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд дозволив утворювати мобільні аптечні пункти. Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у селах та на прифронтових територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Мобільні аптеки зможуть функціонувати виключно у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти, а у мешканців - обмежений доступ до лікарських засобів. Однак, на період воєнного стану, такі пересувні аптечні пункти зможуть працювати на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій.

За даними МОЗ, наразі в селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 000 сіл, які не мають аптечних пунктів. Тому створення таких мобільних аптек дозволить суттєво покращити доступ людей до необхідних ліків. Зокрема, такі аптечні пункти відпускатимуть ліки, які підлягають реімбурсації за програмою "Доступні ліки".

"Одна з проблем медичної галузі, над вирішенням якої ми працювали тривалий час, це забезпечення доступу людей до необхідних їм ліків там, де цей доступ з певних причин обмежений", - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що йдеться про сільську місцевість та території, де ведуться активні бойові дії.

"Постійні атаки Росії, руйнування медичної інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів ще більше ускладнюють ситуацію. Сьогоднішнє рішення Уряду відкриває можливості для функціонування мобільних аптек, що дозволить покращити ситуацію. Однак важливою є не лише доступність, а і якість", - наголосив міністр.

Саме тому, за словами Ляшка, право створювати такі мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

"І я звертаюсь до цих ліцензіатів з проханням скористатись такою можливістю – створити ці мобільні аптеки та наблизити програму “Доступні ліки” до місця проживання тих, хто їх потребує", - додав він.

В МОЗ запевнили, що у мобільних аптечних пунктах діятимуть ті ж правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом (як паперовим, так і електронним).

Нагадаємо, раніше уряд заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін та порівнювати себе з конкурентами.

Додамо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном.

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