Кабмін повернув обмеження щодо вивісок на аптеках: що відомо

Про це заявив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних споживачів)", - повідомив Мельничук.

Згідно з новими змінами, на вісті та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволено, крім використання позначення виду аптечного закладу, зазначати найменування ліцензії, аптечного закладу, та/або торговельної марки, що відповідає ліцензії на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить :

вказівки щодо рівня або іншої позначки ціни , яку можна вказати на номінації споживача щодо придбання товарів у такому закладі,

інформації, що може ввести споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення,

порівняння з іншими аптечними закладами.

Додамо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном.

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