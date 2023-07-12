Кабмін повернув обмеження щодо вивісок на аптеках: що відомо
Уряд повернув обмеження щодо оформлення вивісок та зовнішніх рекламних конструкцій аптечних закладів.
Про це заявив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних споживачів)", - повідомив Мельничук.
Згідно з новими змінами, на вісті та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу дозволено, крім використання позначення виду аптечного закладу, зазначати найменування ліцензії, аптечного закладу, та/або торговельної марки, що відповідає ліцензії на законних підставах, за умови, що таке найменування не містить :
- вказівки щодо рівня або іншої позначки ціни, яку можна вказати на номінації споживача щодо придбання товарів у такому закладі,
- інформації, що може ввести споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення,
- порівняння з іншими аптечними закладами.
Додамо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як отримати електронний лікарняний перебуваючи за кордоном.
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