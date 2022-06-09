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В селах Херсонской области ВСУ уничтожили три склада боеприпасов противника

Фото: ВСУ уничтожили склады противника (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в Херсонской области удачными ударами артиллерии уничтожили две единицы бронированной техники, а также четыре автомобиля. Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области были уничтожены полевые склады боеприпасов российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

По всей линии столкновения обстановка на южном направлении обороны динамичная и напряженная. Российские войска наносят артиллерийские удары, но иногда враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить подразделения ВСУ. Но после провалившихся попыток наступления ретировался, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику.

Напомним, в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе. Российские СМИ заявили об инциденте возле так называемой "администрации" коллаборантов.

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