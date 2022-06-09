У селах Херсонської області ЗСУ знищили три склади боєприпасів ворога

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в Херсонській області вдалими ударами артилерії знищили дві одиниці броньованої техніки, а також чотири автомобілі. Також у трьох різних населених пунктах Херсонської області були знищені польові склади боєприпасів російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
По всій лінії зіткнення обстановка на південному напрямку оборони динамічна і напружена. Російські війська завдають удари, але іноді ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтіснити підрозділи ЗСУ. Але після невдалих спроб наступу відступив, залишаючи вбитих, поранених і пошкоджену техніку.
Нагадавши, в окупованому Херсоні стався вибух у кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.
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