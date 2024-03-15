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У селах Бєлгородської області зафіксовані руйнування через бої з добровольцями (фото)

Фото: у двох селах Бєлгородського району зафіксовані руйнування через бойові дії (https://t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Під час боїв в Бєлгородській області між російськими добровольчими підрозділами та Збройними силами РФ, зафіксовані серйозні руйнування житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області Сергія Гладкова.

Губернатор зазначив, що відвідав Грайворонський міський округ. За його словами, у селі Козинка зафіксовані дуже серйозні руйнування.

 
Фото: Настоящий Гладков (https://t.me/vvgladkov)

Крім того, Гладков повідомив, що під обстріл потрапило село Грузьке Борисівського району.

"Уламками від снарядів вибито вікна у двох квартирах одного МКБ, також посічено паркан в одному приватному домоволодінні та пошкоджено 3 автомобілі. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці. Побутовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - написав він.

Рейд добровольців з України в РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Добровольчі батальйони зайшли з території України в Курську та Бєлгородську області.

Пізніше стало відомо, що добровольці взяли під контроль село Тьоткіне Курської області РФ.

Зранку 14 березня жителі Бєлгорода скаржилися на прильоти. Російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.

У районі населених пунктів Сподарюшине та Козинки Бєлгородської області РФ тривав бій із застосуванням бронетехніки та РСЗВ.

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Бєлгород