Села під водою та перші жертви. Що відомо про наслідки потужної повені у Європі

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Австрія

Найбільше від негоди в країні постраждала федеральна земля Нижня Австрія. Там під час операції з порятунку громадян від повені загинув один пожежник.

До ліквідації наслідків залучили понад 25 000 працівників екстрених служб за підтримки близько 2400 солдатів. Військові використовували гелікоптер Black Hawk для транспортування великих мішків з піском і гравієм для зміцнення ослаблених дамб.

Особливо критичною сталася ситуація на річці Камп, де були значні повені. Крім того, в місті Санкт-Пельтен (Нижня Австрія) теж прорвало дамбу. Вся територія населеного пункту затоплена. Громада створила аварійні притулки.

"Це виняткова ситуація, з якою ми ніколи раніше не стикалися", - заявила прем’єр-міністр Нижньої Австрії Йоганна Мікл-Ляйтнер.

У самій столиці Відні також напружена ситуація. Територія, що оточує Відень, була оголошена зоною лиха, місцева влада каже про "безпрецедентну екстремальну ситуацію".

При цьому річка Відень, яка зазвичай спокійно тече, перетворилася на стрімкий потік і затопила велосипедні доріжки та вулиці. Також затоплені колії деяких маршрутів метро, ​​частково призупинено роботу його двох ліній. Принаймні одна автомагістраль затоплена. Рух потягів в Австрії також сильно порушено.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нижньої Австрії висловила сподівання, що зменшення кількості опадів у понеділок увечері все ж має принести "невеликий перепочинок".

Ситуацію прокоментував і канцлер Австрії Карл Негаммер, який на вихідних провів засідання кризового штабу.

"Ситуація залишається серйозною, і ситуація - особливо в Нижній Австрії - надзвичайно складна. Тисячі пожежників та інших екстрених служб борються з повенями. Сили з ліквідації наслідків стихії працюють дуже злагоджено, в тому числі в усіх землях", - написав він у соцмережі Х.

Польща

Драматичною склалася ситуація і в Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск, який подорожував у райони повені на південному заході, підтвердив загибель однієї людини та оголосив стан стихійного лиха.

Виступаючи з міста Клодзко, одного з найбільш постраждалих районів, Туск сказав, що 1600 людей у ​​цьому районі були евакуйовані. За його словами, загалом 17 000 людей у ​​цьому районі знеструмлені, а частково супутникові зв’язки Starlink використовуються для підтримки сигналу мобільного телефону та підключення до Інтернету. Своєю чергою мер Клодзко вже заявив, що його місто "програло битву" з повенями і ситуація стала "критичною".

На південному заході країни повінь на річці Бяла прорвала дамби та укріплення в містах Глухолази та Ладек-Здруй. Для допомоги в рятувальних роботах у Вроцлаві був направлений гелікоптер.

Тисячі людей довелося вивезти в безпечне місце, багатьох жителів довелося евакуювати з дахів будинків. Влада залучила до допомоги армію. Рух поїздів між Польщею та Чехією призупинено. Польсько-чеський прикордонний пункт Голковіце був закритий у суботу.

Інститут метеорології та водного господарства повідомив, що в польському місті Водзіслав-Шльонський прорвано дамбу. Потік води зруйнував щонайменше один будинок. У цьому ж населеному пункті обвалився міст.

"Військові, які підтримують місцеве населення, відрізані від сухопутного шляху назад", - заявили в Міноборони Польщі.

У місті Ґлухолази, розташованому на південному заході, влада заявила, що місцева річка вийшла з берегів і затоплює місто.

Водночас у Кракові, другому за величиною місті Польщі, жителям запропонували мішки з піском для захисту від повеней.

Чехія

Найбільше опадів випало в Чеській Республіці, де в деяких регіонах лише за три дні випала тримісячна кількість опадів. Кілька людей вважаються зниклими безвісти. Триває евакуація з затоплених населених пунктів.

Найгіршою склалася ситуація у двох північно-східних регіонах. Затоплені будинки в чеському місті Есеник. Воно повністю відрізане, адже під водою опинилися дороги та залізничні колії, вода зносить будинки.

Повінь у Чехії призвела до евакуації, зокрема в місті Опава до 10 000 людей із населення приблизно 56 000 попросили переїхати на висоту. При цьому загалом 260 000 домогосподарств у по всій країні залишилися без електроенергії. У столиці Празі були підняті протипаводкові бар'єри.

"Ситуація гірша, ніж під час останньої руйнівної повені 1997 року, відомої як "повінь століття", - заявив сказав мер Опави Томаш Навратіл.

Своєю чергою прем'єр-міністр Петр Фіала сказав, що найгірше "ще не позаду" та закликав зосередитися на порятунку життів. У понеділок його уряд збереться для оцінки збитків.

Президент Чехії Петр Павел висловився більш оптимістично, сказавши, що "очевидно, що ми винесли урок з попередньої кризи".

Румунія

У Румунії кількість жертв повені зросла до шести. Так, у регіоні Галац на південному сході країни, в суботу вже знайшли чотири тіла, а у неділю повідомили про ще дві смерті. Місто Липова, що на заході, закрито з усіх боків і наступна хвиля повені там ще очікується.

У Галаці постраждали понад 5000 домогосподарств у 12 містах. Подекуди вода піднялася до рівня 1,7 метра. Надзвичайники намагаються рятувати людей на човнах, до пошукової операції залучали гвинтокрил.

Фото: наслідки повені у Румунії (facebook.com/igsu.situatiideurgenta)

Також негода в повіті Галац призвела до забруднення колодязів округу. Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рафіла пояснив Digi24, що існує ризик зараження гепатитом А.

"Воду з колодязів потрібно дезінфікувати та перевіряти органам охорони здоров'я, перш ніж рекомендувати до вживання. Краще використовувати бутильовану воду або воду, яку постачають органи влади. Важливо, щоб після того, як ця вода була взята від органів влади, вона зберігалася в гігієнічних умовах, щоб запобігти забрудненню", - додав міністр.

Тим часом міністр охорони навколишнього середовища Румунії Мірча Фечет повідомив Associated Press, що в деяких сильно затоплених районах випало понад 160 літрів дощу на 1 квадратний метр. Таке, за його словами, є рідкісним явищем.

Молдова

У Молдові річка Бик вийшла з берегів, це зупинило транспортне сполучення та призвело до затоплення Кишинівського театру опери та балету. Влада оголосила жовтий та помаранчевий рівні небезпеки.

Генеральний інспекторат поліції Молдови заявив про затоплення доріг в Кишиневі, в Страшенах, а також в Кантемирському та Леовському районах. Без електрики опинилися 13 населених пунктів.

"Вже затоплено кілька підвалів приватних будинків і багатоквартирних будинків, вийшли з берегів річки і деякі озера, затоплено кілька парків. Ми закликаємо людей не виходити на вулиці", - попереджали на вихідних в Кишинівській мерії.

Повідомляється, що рятувальники більше сотні разів виїжджали для відкачування води в центральних та південних районах Молдови, а також прибирали повалені дерева.

Словаччина

У столиці Словаччини Братиславі також було оголошено надзвичайний стан у суботу.

Рівень води продовжує зростати на словацькій ділянці Дунаю, очікується, що він сягне піку у вівторок і може досягти навіть 9 метрів, повідомляє братиславський Új Szó.

За даними газети, через надзвичайну повінь їздити за кермом в регіоні небезпечно, тому кілька середніх шкіл у Братиславі оголосили перерву в роботі. У словацькій столиці все ще йде дощ.

Угорщина

Після опівночі в Будапешті було підвищено рівень тривоги щодо захисту від повеней. За словами мера Будапешта Ґергея Карачоня, на угорську столицю "наближається найбільша повінь десятиліття". Нижні набережні міста будуть закриті з 20:00.

З вівторка на острів Маргіт на Дунаї в Будапешті зможуть в’їжджати лише транспортні засоби, які беруть участь в обороні, також буде обмежено рух пішоходів.

За даними департаменту водного господарства Угорщини, на річковий острів Сігеткьоз надходить рекордна кількість води.

У понеділок вранці збиралася оперативна група із захисту від повеней на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За підсумками якої він назвав три небезпечні місця: острів Сигеткьоз, вигин Дунаю та місто Будапешт.

Німеччина

У Німеччині ситуація залишається відносно спокійною. У Баварії окремі вулиці були затоплені, місцями вода заповнила підвали. Верхня Баварія, Нижня Баварія та Верхній Пфальц наразі найбільше постраждали.

Рівень води також підвищується на сході Німеччині, хоча ситуація там поки що менш критична. Очікується, що в понеділок у Дрездені на Ельбі буде досягнуто рівня тривоги 3 (6,00 метрів). Увечері в неділю там було оголошено тривогу 2 після того, як рівень води, за даними міста, піднявся до 5,01 метра (станом на 18:00).

Для порівняння: нормальний рівень води в Ельбі на дрезденському рівні становить близько 2 метрів, а під час повені століття у 2002 році він досягав 9,40 метра на піку.

Україна запропонувала допомогу

Зауважимо, що українська сторона своєю чергою запропонувала європейським країнам відправити підрозділи ДСНС для допомоги постраждалим від повеней. Голова МЗС Андрій Сибіга зазначив, що Київ солідарний з сусідами, які потерпають від руйнівних повеней.

"Ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха", - повідомив міністр у соцмережі Х.

Тим часом "Укрзалізниця" сьогодні вранці вже повідомила про зміни руху потягів через повінь у Центральній Європі.

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