З Сектору Газа евакуйовано ще 160 українців, - Зеленський

За минулу добу та ніч із Сектору Газа вдалося вивезти із Сектору Газа 160 українців. Ще евакуйовано 9 громадян Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови", - розповів він.
Він зазначив, що цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина.
"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - констатував президент.
Це вже друга група українців, евакуйованих із анклаву. До цього, 7 листопада із Сектору Газа було вивезено першу групу українців у складі 43 осіб. Коментуючи першу вдалу операцію, речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що вже є дозвіл на вивезення наступних груп українських громадян. Евакуація була запланована на 8 та 9 листопада.
Нагадаємо, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, які він озвучив до старту евакуації, на території Сектору Газа було близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.
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