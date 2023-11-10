RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев, - Зеленский

Фото: из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки и ночь из Сектора Газа удалось вывезти из Сектора Газа 160 украинцев. Еще эвакуированы 9 граждан Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы", – рассказал он.

Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - констатировал президент.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, спикер МИДа Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 нояббря.

Напомним, по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа находились около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль