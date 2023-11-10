Из Сектора Газа эвакуированы еще 160 украинцев, - Зеленский

"За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы", – рассказал он.

Он отметил, что на этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина.

"Украина выступает за защиту жизней гражданских и заботится о каждом своем гражданине, где бы он ни был", - констатировал президент.

Эвакуация украинцев из Сектора Газа

Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, спикер МИДа Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 нояббря.

Напомним, по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа находились около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.