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З Сектору Газа за день евакуювалися понад 800 іноземців, - CNN

Понеділок 13 листопада 2023 07:10
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З Сектору Газа за день евакуювалися понад 800 іноземців, - CNN Фото: із Сектору Газа за день евакуювалися понад 800 іноземців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минулої доби із Сектору Газа до Єгипту евакуювалися 826 іноземців – це рекорд з початку вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними ряду джерел, у неділю через КПП "Рафах" із сектору Газа до Єгипту перебралися 826 власників іноземних паспортів. Варто зазначити, що вчора, 12 листопада, КПП "Рафах" відкрився вперше після дводенної паузи.

За даними джерел у прикордонній службі Єгипту, 826 осіб – це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися із сектора Газа за один день. Зазначимо, що Єгипет почав пропускати із Сектору Газа іноземців за заздалегідь складеними списками два тижні тому.

Евакуація українців із сектору Газа

Нагадаємо, що 7 листопада із Сектору Газа було евакуйовано першу групу українців. Першим рейсом Сектор Газа залишили 43 громадян України.

За даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, які він озвучив до старту евакуації, на території Сектору Газа було близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.

У ніч проти 11 листопада друга група українців вийшла з території сектору Газа. Загальна кількість евакуйованих наразі становить понад 210 осіб.

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Ізраїль Сектор Газа Єгипет
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