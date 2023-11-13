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Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев, - CNN

Понедельник 13 ноября 2023 07:10
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Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев, - CNN Фото: из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошлые сутки из Сектора Газа в Египет эвакуировались 826 иностранцев – это рекорд с начала вторжения боевиков ХАМАС в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным ряда источников, в воскресенье через КПП "Рафах" из сектора Газа в Египет перебрались 826 обладателей иностранных паспортов. Стоит отметить, что вчера, 12 ноября, КПП "Рафах" открылся впервые после двухдневной паузы.

По данным источников в пограничной службе Египта, 826 человек – это рекордное число иностранцев, эвакуировавшихся из сектора Газа за один день. Отметим, что Египет начал пропускать из Сектора Газа иностранцев по заранее составленным спискам две недели назад.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Напомним, что 7 ноября из Сектора Газа была эвакуирована первая группа украинцев. Первым рейсом Сектор Газа покинули 43 гражданина Украины.

По данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа было около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

В ночь на 11 ноября вторая группа украинцев вышла с территории сектора Газа. Общее количество эвакуированных сейчас составляет более 210 человек.

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Израиль Сектор Газа Египет
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