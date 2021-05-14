В Секторе Газа с начала конфликта погибли более 120 человек, около 950 ранены

В Секторе Газа с начала боевых действий между Израилем и палестинскими группировками погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок. Ранения получили около 950 человек.

Об этом со ссылкой на данные Минздрава Сектора Газа сообщило издание The Times of Israel .

Издание отмечает, что по данным израильских военных - большинство погибших являются членами террористических группировок. При этом есть жертвы среди мирного населения. Эти люди погибли в результате неудачных пусков ракет по Израилю, которые упали внутри Сектора Газа.

Напомним, в последние дни произошло обострение между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Стороны ежедневно обмениваются ракетными обстрелами. В ответ на обстрелы израильские военные атакуют объекты ХАМАС в Секторе Газа.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.

Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.