В Секторе Газа с начала конфликта погибли более 120 человек, около 950 ранены

В Секторе Газа с начала боевых действий между Израилем и палестинскими группировками погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок. Ранения получили около 950 человек.
Об этом со ссылкой на данные Минздрава Сектора Газа сообщило издание The Times of Israel.
Издание отмечает, что по данным израильских военных - большинство погибших являются членами террористических группировок. При этом есть жертвы среди мирного населения. Эти люди погибли в результате неудачных пусков ракет по Израилю, которые упали внутри Сектора Газа.
Напомним, в последние дни произошло обострение между Израилем и палестинскими группировками в Секторе Газа. Стороны ежедневно обмениваются ракетными обстрелами. В ответ на обстрелы израильские военные атакуют объекты ХАМАС в Секторе Газа.
Как писало РБК-Украина, в ночь с 13 на 14 мая из Газы по Израилю выпустили около 200 ракет. В то же время наземные войска Израиля стали наносить удары по Сектору Газа.
Как позже объяснили в Армии обороны Израиля, речь идет об обстрелах из наземной артиллерии, физически наземные силы на территорию Газы не заходили.