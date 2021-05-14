У Секторі Газа з початку конфлікту загинули понад 120 осіб, близько 950 поранені

У Секторі Газа з початку бойових дій між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загинули 126 осіб, у тому числі 31 дитина. Поранення отримали близько 950 осіб.

Про це з посиланням на дані МОЗ Сектора Газа повідомило видання The Times of Israel .

Видання зазначає, що за даними ізраїльських військових - більшість загиблих є членами терористичних угруповань. При цьому є жертви серед мирного населення. Ці люди загинули в результаті невдалих пусків ракет по Ізраїлю, які впали всередині Сектора Газа.

Нагадаємо, в останні дні відбулося загострення між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в Секторі Газа. Сторони щодня обмінюються ракетними обстрілами. У відповідь на обстріли ізраїльські військові атакують ОБ'ЄКТИ ХАМАС у Секторі Газа.

Як писало РБК-Україна, в ніч з 13 на 14 травня з Гази по Ізраїлю випустили близько 200 ракет. В той самий час наземні війська Ізраїлю стали завдавати удари по Сектору Газа.

Як пізніше пояснили в Армії оборони Ізраїлю, мова йде про обстрілах з наземної артилерії, фізично наземні сили на територію гази не заходили.