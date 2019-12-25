Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

По израильской территории запустили ракету из сектора Газа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали на юге страны.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении.

Напомним, днем 19 декабря палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по территории Израиля. Тогда обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

Также ракетный обстрел израильской территории произошел в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

Вечером 7 декабря по территории Израиля были выпущены 3 ракеты из сектора Газа. Ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны. В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.