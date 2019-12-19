ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Новости » В мире     19.12.2019 - 21:16
Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Иллюстративное фото (Из открытых источников)

О пострадавших не сообщается

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

"Сегодня во второй раз из Газы была выпущена ракета по израильским гражданским лицам", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Также ракетный обстрел израильской территории произошел в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Напомним, вечером 7 декабря по территории Израиля были выпущены 3 ракеты из сектора Газа. Ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны. В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.

В Израиле христианам из сектора Газа запретили посещать святые города в Рождество Нетаньяху до конца года покинет четыре министерских поста
Новости Украины Сектор ГазаИзраильракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь