ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 22:01
Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол"

По израильской территории запустили ракету из сектора Газа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали на юге страны.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении.

Напомним, днем 19 декабря палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по территории Израиля. Тогда обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

Также ракетный обстрел израильской территории произошел в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

Вечером 7 декабря по территории Израиля были выпущены 3 ракеты из сектора Газа. Ракеты были перехвачены комплексами противовоздушной обороны. В ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.

Крупнейший банк Израиля будет ответчиком по иску ПриватБанка к Коломойскому Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю
Новости Украины Сектор ГазаИзраиль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь