З сектора Газа випустили ракету по Ізраїлю

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Ракета була перехоплена системою ППО "Залізний купол"

По ізраїльській території запустили ракету з сектора Газа, вона була перехоплена системою ППО "Залізний купол". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю.

Відзначимо, що сирени спрацювали на півдні країни.

"Після повідомлень про спрацювання сирен повітряної тривоги був ідентифікований запуск однієї ракети з сектора Газа по ізраїльській території. Вона була перехоплена системою ППО" Залізний купол ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вдень 19 грудня палестинські бойовики випустили ракету з сектора Газа по території Ізраїлю. Тоді обстріл ізраїльської території стався близько 20:00 за київським часом. Сирени попередження про ракетний обстріл спрацювали в кібуці Кфар-Аза, що поблизу кордону з сектором Газа.

Також ракетний обстріл ізраїльської території сталася в ніч на 19 грудня. У відповідь на випущену ракету ізраїльські винищувачі завдали удару по місцю виробництва зброї ХАМАС в Газі.

Увечері 7 грудня за території Ізраїлю були випущені 3 ракети з сектора Газа. Ракети були перехоплені комплексами протиповітряної оборони. У відповідь ізраїльська авіація завдала ударів по позиціях ХАМАС.

Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції в секторі Газа в разі продовження ракетного обстрілу території країни. При цьому Нетаньяху зазначив, що без припинення обстрілів Ізраїль не буде починати переговори з палестинцями.