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З сектора Газа по Ізраїлю запустили дві ракети

Новини » Надзвичайні події     26.11.2019 - 23:59
З сектора Газа по Ізраїлю запустили дві ракети
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Одну з ракет перехопила система ППО

По території Ізраїлю у вівторок, 26 листопада, запустили дві ракети з сектора Газа. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Зазначено, що одну з ракет вдалося перехопити системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Перед цим з території сектора Газа 25 листопада був запущений снаряд. Він не завдав шкоди, однак це стало порушенням дев'ятиденного періоду без обстрілу.

З сектора Газа по Ізраїлю запустили дві ракетиЗ сектора Газа по Ізраїлю запустили дві ракети

Нагадаємо, вночі 16 листопада з сектора Газа в бік Ізраїлю були випущено 2 ракети, які перехопили системи протиповітряної оборони, у відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктам ХАМАС.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Тоді в результаті ударів ізраїльської армії по об'єктах інфраструктури палестинських бойовиків загинули понад 30 людей, мінімум третина з яких - мирні жителі.

Згодом сторони в Єгипті досягли перемир'я після двох діб інтенсивних обмінів ударами між палестинським угрупуванням "Ісламський джихад" і ізраїльськими військовими

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Новини України Сектор ГазаІзраїльракета
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