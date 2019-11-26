З сектора Газа по Ізраїлю запустили дві ракети

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Одну з ракет перехопила система ППО

По території Ізраїлю у вівторок, 26 листопада, запустили дві ракети з сектора Газа. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Зазначено, що одну з ракет вдалося перехопити системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Перед цим з території сектора Газа 25 листопада був запущений снаряд. Він не завдав шкоди, однак це стало порушенням дев'ятиденного періоду без обстрілу.

Нагадаємо, вночі 16 листопада з сектора Газа в бік Ізраїлю були випущено 2 ракети, які перехопили системи протиповітряної оборони, у відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктам ХАМАС.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада між Ізраїлем і палестинськими бойовиками поновилися бойові дії. Тоді в результаті ударів ізраїльської армії по об'єктах інфраструктури палестинських бойовиків загинули понад 30 людей, мінімум третина з яких - мирні жителі.

Згодом сторони в Єгипті досягли перемир'я після двох діб інтенсивних обмінів ударами між палестинським угрупуванням "Ісламський джихад" і ізраїльськими військовими