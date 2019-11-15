Израиль ответил на ракетный обстрел с сектора Газа

Иллюстративное фото: ВВС Израиля (politros.com)

Израиль атаковал в частности штаб-квартиру "Исламского джихада"

Военно-воздушные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Известно, что атака поизошла ночью в пятницу, 15 ноября, в ответ на две ракеты, ранее выпущенные с сектора Газа.

"Сейчас ЦАХАЛ атакует объекты террористов "Исламского джихада", - указано в сообщении.

Позже в израильской армии сообщили, что среди атакованных объектов террористов здание, использовавшееся при приготовлении компонентов для ракет. Также атаке подверглась штаб-квартира организации в городе Хан-Юнис.

Напомним, вечером в четверг, 14 ноября, из сектора Газа в сторону Израиля были запущены две ракеты по израильской территории.

Атаки произошли после того, как то стороны в Египте достигли перемирия после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными

Однако, уже в полдень 14 ноября пять ракет были выпущены из Газы. Две были перехвачены, еще через пять часов "Железный купол" перехватил один выпущенный по Израилю снаряд.