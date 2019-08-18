Из сектора Газа по Израилю выпустили 3 ракеты

По территории Израиля из сектора Газа были выпущены три ракеты, две из которых удалось перехватить системе противовоздушной обороны "Железный купол". Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter.

Куда попала третья выпущенная палестинцами ракета, не сообщается.

"Из сектора Газа выпустили три ракеты по израильской территории, две из которых перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.

Военные также отметили, что ракеты по Израилю из сектора Газа запускают второй день подряд,.

Ранее израильские военные сообщали, что на юге страны сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге.

16 августа израильские военные нанесли удар по двум подземным объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС в ответ на как минимум одну выпущенную из сектора Газа ракету, которую также перехватила система ПВО.

Напомним, в конце июля глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами, назвав сносы Израилем домов палестинцев в окрестностях Восточного Иерусалима "этническими чистками".